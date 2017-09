Bande-annonce du film Tout l'argent du monde, de Ridley Scott.

Ci-dessous, découvrez la bande-annonce du film Tout l'argent du monde. Long-métrage réalisé par Ridley Scott et inspiré d'une histoire vraie.

Sortie le 27 décembre dans les salles.

Avec Kevin Spacey, Mark Wahlberg, Romain Duris, Michelle Williams.

Rome, 1973. Des hommes masqués kidnappent Paul (Charlie Plummer), le petit-fils de J. Paul Getty (Kevin Spacey), un magnat du pétrole connu pour son avarice, mais aussi l'homme le plus riche du monde. Pour le milliardaire, l'enlèvement de son petit-fils préféré n'est pas une raison suffisante pour qu’il se sépare d’une partie de sa fortune. Gail, (Michelle Williams), la mère de Paul, femme forte et dévouée, va tout faire pour obtenir la libération de son fils. Elle s’allie à Fletcher Chace (Mark Wahlberg), le mystérieux chef de la sécurité du milliardaire et tous deux se lancent dans une course contre la montre face à des ravisseurs déterminés, instables et brutaux.