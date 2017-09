Bande-annonce officielle de Red Sparrow, avec Jennifer Lawrence.

Réalisé par Francis Lawrence, le film Red Sparrow sera visible en salles le 21 mars 2018. Bande-annonce officielle ci-dessous.

Scénario de Justin Haythe. D’après le livre de Jason Matthews (Le Moineau Rouge).

Avec Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Shoenaerts, Jeremy Irons, Mary-Louise Parker, Charlotte Ramplin.

Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée nette après une chute, est recrutée contre sa volonté par les services secrets russes. Entraînée à utiliser ses charmes et son corps comme des armes, elle découvre l’ampleur de son nouveau pouvoir et devient rapidement l’un de leurs meilleurs agents. Sa première cible est un agent infiltré de la CIA en Russie. Entre manipulation et séduction, un jeu dangereux s’installe entre eux.