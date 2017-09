Box-office : Ça très large leader, les nouveautés françaises très faibles.

Carton international (près de 500 millions de dollars de recettes, pour un budget de production de 35 millions), IT (Ça) est sans surprise très large leader du classement hebdomadaire. Du mercredi 20 au mardi 26 septembre, ce long-métrage a attiré près de 909.000 spectateurs. Chiffre totalement inhabituel pour un film d'épouvante.

Très loin derrière, SEVEN SISTERS a été vu par 171.000 personnes, soit 1.36 million depuis sa sortie française.

Le drame MON GARÇON, avec Guillaume Canet et Mélanie Laurent, intègre le podium mais se contente d'à peine plus de 150.000 entrées. Et c'est bien pire pour la comédie L'UN DANS L'AUTRE, avec le duo Stéphane de Groodt - Louise Bourgoin : 108.000 spectateurs en première semaine. Plus de 320 copies pour ces deux productions. Bien faible démarrage aussi pour GAUGUIN avec Vincent Cassel : moins de 85.000 entrées...

Le Top 10 complet :