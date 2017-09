Box-office Etats-Unis : It écrase les nouveautés de ce week-end.

Box-office aux Etats-Unis, week-end du vendredi 15 au dimanche 17 septembre 2017.

IT est parti pour être une des plus belles affaires financières du cinéma. Le long-métrage d'épouvante, visible dans plus de 4100 cinés, reste largement leader avec 60 millions de dollars de recettes, soit 219 millions en 10 jours. Dans le monde, on en est déjà à 371 millions alors que le budget hors frais marketing n'est "que" de 35 millions de $.

AMERICAN ASSASSIN s'installe au deuxième rang. 15 millions de recettes pour ce film interprété notamment par Michael Keaton, Dylan O'Brien, Taylor Kitsch, et diffusé dans plus de 3100 cinémas. Budget de prod proche de 35 millions de dollars.

MOTHER se classe troisième mais le résultat est très mauvais pour ce drame avec Jennifer Lawrence et Javier Bardem : seulement 7.5 millions de recettes pour ses 3ers jours. Le budget de production (hors frais promo donc) est estimé à une trentaine de millions de $.