Box-office : Tom Cruise tout petit leader, gros échecs pour Téchiné et Hazanavicius.

Box-office hebdomadaire en France, semaine du mercredi 13 au mardi 19 septembre 2017. Comme la semaine précédente, peu de monde dans les salles. Le film It devrait faire bondir un chouïa la fréquentation ces prochains jours.

Barry Seal, avec Tom Cruise, est leader rmais cette nouveauté n'affole pas les compteurs. Loin de là ! 272.000 spectateurs environ. Le comédien est parti pour faire un des ses pires scores en France. Le film ne sort que le 29 septembre aux Etats-Unis.

Seven Sisters recule au 2ème rang, avec 251.000 entrées, soit 1.18 million en 3 semaines. Tandis que la nouveauté Mother, classée 3ème, est vue par à peine 190.000 personnes.

Otez-moi d'un doute, avec François Damiens et Cécile de France, est 4ème en semaine 2 : 168.000 spectateurs, cumul de 417.000.

Top 5 complété par Les grands esprits, avec Denis Podalydes, qui se contente de 105.000 entrées.

Peut-être présent dans la short list des Oscars pour le film en langue étrangère et sans nul doute au palmarès des César dans d'importantes catégories, 120 battements par seconde quitte les 5ers et en est à 633.000 spectateurs.

A noter deux très gros échecs : Le redoutable, de Michel Hazanavicius, réalise un démarrage cata pour une production dont le budget serait un peu supérieur à 10 millions d'euros. Moins de 73.000 spectateurs...Trois ans après le flop The Search. Et Nos années folles, d'André Téchiné, ne parvient pas à attirer plus de 66.000 spectateurs.