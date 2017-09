Box-office USA : Kingsman 2 en tête, déception pour Lego Ningajo Movie.

Box-officde aux Etats-Unis, week-end du vendredi 22 au dimanche 24 septembre 2017.

Visible dans 4000 cinés, le film Kingsman : The Golden Circle prend facilement la tête avec une estimation de 39 millions de dollars de recettes. Le budget de production est d'environ 105 millions de $. Le volet 1 avait débuté à 36 millions en février 2015.

Le phénomène It recule au deuxième rang mais engrange encore 30 millions de dollars, soit le superbe cumul de 266 millions en 17 jours. Du jamais vu pour un film d'épouvante. Les recettes mondiales s'apprêtent à atteindre les 450 millions de dollars. Pour rappel, le budget, hors frais marketing, n'est que de 35 millions.

L'animé The Lego Ningajo Movie, projeté dans plus de 4000 cinémas, occupe la dernière marche du podium. 21 millions de recettes pour ses débuts. Un chiffre loin des prévisions initiales. A comparer avec les 69 millions de dollars du 1er week-end de The Lego Movie en 2014 et les 53 millions récoltés en 3 jours par The Lego Batman Movie l'hiver dernier...A trop tirer sur la corde ?

American Assassin, avec Michael Keaton, recule de la 2ème à la 4ème position, avec un peu plus de 6 millions de recettes, soit 26 depuis sa sortie US.

Home Again perd une place et est 5ème. 22 millions de recettes à ce jour, soit près du double du budget prod. Une comédie romantique avec Reese Witherspoon.

Sixième, Mother ! confirme son échec critique et public...A peine plus de 3 millions de dollars pour ce second week-end et un total de 13 millions et demi en 10 jours. Le budget, hors frais promo, de ce film avec Jennifer Lawrence est de 30 millions de $.

Le film d'horreur Friend Request s'installe à la 7ème place, dans l'indifférence : seulement 2.5 millions de recettes malgré un parc de 2500 cinés. Budget de 10 millions pour la production.

La comédie policière The Hitman's Bodyguard, 8ème, a pleinement rempli son contrat : cumul de 74 millions de recettes pour un budget prod de 30 millions. 145 millions de recettes mondiales.