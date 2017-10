C politique, le débat sur France 5 : ultra-gauche, y a-t-il un retour de la violence ?

A 19h45 ce dimanche, Karim Rissouli anime sur France 5, en direct, C politique : le débat. Voici les sujets traités.

Semaine décisive pour le méga projet de centre de loisirs qui devrait voir le jour au coeur du triangle de Gonesse. Financé par Auchan et le groupe chinois Wanda, EuropaCity c’est 3 milliards d’euros d’investissements et la promesse de milliers d’emplois pour les habitants de la région. Mais c’est aussi la destruction de plus de 600 hectares de champs céréaliers. C Politique a rencontré deux camps qui s’affrontent : les opposants, qui militent pour un projet alternatif agricole, et les élus et les habitants qui voient dans ce projet une aubaine pour ce territoire miné par le chômage et la précarité. Léa Douguet, habitante de Gonesse en faveur d’EuropaCity, et Florence Godinho, opposée au projet, seront les invités de C Politique.

Proche de Jean-Luc Mélenchon, Gérard Miller expliquera pourquoi la France Insoumise souhaite créer un nouveau média citoyen. Il participera également au débat : ultra-gauche : y a-t-il un retour de la violence ?

Voiture de police incendiée quai de Valmy, incendies et sabotages d’équipement publics en Auvergne... Des militants d’extrême gauche multiplient les actions violentes depuis quelques mois. Anarchistes, antifascistes, qui se cache derrière ces mouvements qui se radicalisent ? Le politologue Laurent Bouvet, la journaliste Stéphanie Marteau et Henri Leclerc, l’avocat d’Antonin Bernanos, sur le banc des accusés dans le procès de la voiture incendiée Quai de Valmy, seront en plateau pour en discuter.

Retour également sur le sort des Rohingyas en Birmanie. Nettoyage ethnique, incendies volontaires, chaos humanitaire, viols … Gwendoline Debono, reporter pour Europe 1, revient tout juste de Birmanie. Elle racontera ce qu'elle a vu sur le terrain.

Crédit photo © Nathalie Guyon - France 5.