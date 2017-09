Cartoon Forum 2017 : France Télévisions reçoit le Prix du Diffuseur de l'année.

Les professionnels européens et internationaux de l'animation (de la production, de la distribution et de la diffusion) ont décerné lors du Cartoon Forum 2017, à Toulouse, le Prix du Diffuseur de l'année à France Télévisions pour son influence dynamique et positive sur l’industrie européenne de l’animation, est-il communiqué.

France Télévisions, premier partenaire et investisseur du secteur de l’animation européenne, soutient chaque année la production de plus de quinze séries TV et trois films animés de studios indépendants français. Le groupe diffuse annuellement sur ses chaînes plus de 5 500 heures de programmes jeunesse et 4 200 heures de programmes online.