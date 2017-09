Le groupe TF 1 a confirmé que Thierry Thuillier, 54 ans, est nommé Directeur Général Adjoint du Pôle Information et succède à Catherine Nayl.

Au titre de ses nouvelles responsabilités, est-il précisé, Thierry Thuillier aura pour mission de définir et de mettre en œuvre la politique éditoriale de l’information de TF1 et de LCI sur les antennes et les supports digitaux : l’objectif étant de maintenir le leadership à haut niveau des JT et magazines et de poursuivre le développement de LCI et de l’offre digitale. Il pilotera également, avec le concours de l’équipe projet, les réflexions engagées sur « Info 2020 ».

Pour Gilles Pelisson, Président Directeur Général du Groupe TF1 : « L’expérience de Thierry Thuillier à la tête de rédactions de chaînes généralistes et dans le domaine de la production de magazines constituent des atouts uniques pour conduire le développement de notre offre d’information et en piloter la nécessaire transformation. Thierry a réussi la relance de LCI depuis son arrivée en 2016. Je tiens à remercier Catherine NAYL pour sa contribution exceptionnelle à la tête de l’information du groupe depuis près de huit ans. Au sein de TF1 depuis 30 ans, Catherine a conduit avec professionnalisme et proximité les équipes des rédactions du Groupe. Je souhaite à Thierry beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions et je sais pouvoir compter sur les collaborateurs du Pôle Information pour réussir cette nouvelle étape au service d’une information leader, impartiale et de qualité.»

Catherine Nayl : « Diriger l’information du groupe TF1 a été une aventure extraordinaire et je suis heureuse d'avoir accompagné les équipes des rédactions de TF1, LCI et LCI digital dans la constitution de ce pôle performant et ambitieux. Je suis particulièrement fière d’avoir participé à la renaissance de LCI sur la TNT gratuite. Je souhaite à toutes et à tous de se réaliser aussi pleinement dans l’exercice de leur métier que j’ai pu le faire tout au long de ces années à TF1. »

Thierry Thuillier : « Je remercie Catherine Nayl pour l’année passée à ses côtés à la Direction de LCI. Je suis aujourd’hui très heureux de rejoindre les équipes du Pôle Information du groupe, qui ont su capitaliser sur les succès de la séquence présidentielle. Je suis convaincu que nous saurons, ensemble, relever les défis qui nous attendent dans les prochaines années ».