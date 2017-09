Ce dimanche, le siège de Radio France se transforme en immense terrain de jeu.

Le week-end prochain, dimanche 24 septembre, Radio France fête le sport avec PLAY International à la Maison de la Radio.

De 10h à 18h, le siège de Radio France se transformera en immense terrain de jeu. Au programme de cette fête du sport ouverte à tous :

- 10 activités gratuites sans inscription: boxe, fit boxing, escrime, escalade, karaté, tennis de table, athlétisme, rameur connecté, exposition de maillots mythiques de football, baby-foot.

- Vertigo: la course verticale, festive et solidaire des 22 étages de la Tour centrale de Radio France.

- 3 activités solidaires (don de 35 euros, soit 12 euros après déficalisation) : Cycling au Studio 104, Yoga dans l'Auditorium et Fitness dans la salle panoramique du 22ème étage.

L’ADN de cette fête du sport est avant tout solidaire car l’intégralité des inscriptions de la course Vertigo et des cours collectifs sera reversée à l’ONG PLAY International pour financer ses programmes d’éducation par le sport.

A propos de la course Vertigo : une course verticale qui renverse les sens et déplace l’attraction ! En solo, en famille, entre amis ou collègues, enfilez vos baskets et grimpez à votre rythme, en musique et sans chrono, les 22 étages et 365 marches de la Tour centrale. A l’arrivée : une vue panoramique sur Paris ! Chaque coureur qui souhaite participer fait appel à son entourage pour collecter un maximum de dons (montant minimum pour participer : 22 euros).