Ce qui va se passer ce lundi 11 septembre dans L'amour est dans le pré.

Présenté par Karine Le Marchand ce lundi 11 septembre dès 21h05 sur M6, L'amour est dans le pré.

À la surprise générale, un prétendant fera ses valises chez Carole, préférant jeter l’éponge plutôt que de connaître une douloureuse désillusion. En l’absence de réel coup de cœur, cette fin de séjour à deux persuadera-t-elle notre éleveuse de Saint-Bernard de persévérer ?

En Haute-Vienne, Emilie s’est organisée pour prolonger le conte de fée quelques jours de plus chez Sébastien. Pour son plus grand bonheur ! Alors que le couple semble plus amoureux que jamais, Sébastien commencera à faire de la place dans ses placards pour les affaires de sa belle. Un doux présage pour la suite ?

Enfin, en dépit de quelques nouvelles étourderies de prénoms, c’est bel et bien avec Christiane et non Michèle que Roland conclura ces six jours à la ferme. Lors d’un dernier diner en tête-à-tête, la réservée retraitée tentera un ultime rapprochement avec notre éleveur de vaches, sur du Joe Dassin... Roland se laissera-t-il séduire ?

Puis dans l'épisode diffusé vers 22h10 :

Le séjour à la ferme désormais terminé, reste pour Carole, Sébastien et Roland à prolonger la magie de ces rencontres exceptionnelles par des week-ends en immersion chez leur moitié. Pour Romuald et Nathalie qui ont déjà passé cette étape, un autre cap les attend : celui d’un séjour certes en amoureux, mais en terrain neutre. Un bon moyen de tester la force de leurs sentiments...

Roland partira à la conquête du Nord, chez Christiane. Il y rencontrera Jérômine et Micheline, deux amies de la célibataire déjà prêtes à enfiler leur tenue de demoiselles d’honneur en cas de mariage, puis partira en promenade avec sa belle et son club de marche. Si la relation entre les deux seniors est pour le moment plus amicale que fusionnelle, ce nouveau week-end passé ensemble leur permettra-t-il de voir plus loin ?

Dans le Var, le prince Sébastien retrouvera sa princesse Emilie pour des retrouvailles dignes de Dirty Dancing ! L'éleveur fera la connaissance de la mère de sa moitié puis partira découvrir Porquerolles, sous un soleil radieux. Après plusieurs jours sans se voir, n’est pas né celui qui tenterait de séparer ces deux intarissables romantiques...

Après un mois de réflexion et de vives hésitations, la distance aura raison de Carole qui se rendra elle aussi chez son prétendant. Malgré des débuts quelque peu chaotiques, l’expérience de Carole prendra-t-elle un nouveau virage à l’issue de ce week-end en tête-à-tête ?

Après deux jours très agréables passés ensemble à Strasbourg, Romuald et Emmanuelle partiront cette fois à la découverte de la Suisse, à Fribourg. De plus en plus proche au fil des jours, le couple évoquera l’avenir lors d’un diner et Romuald fera une grande annonce qui va bouleverser la jeune mère de famille. Enfin, pour la première fois depuis longtemps, Nathalie prendra du temps pour elle et s’envolera pour la Corse. Dans un décor de rêve, le jeune couple se rapprochera plus que jamais entre activités à sensations fortes et discussions à cœurs ouverts sur leur avenir à deux. Après plusieurs désillusions amoureuses, Nathalie aurait-elle enfin trouvé l’homme de sa vie ?