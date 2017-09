Ce qui se passe ce lundi 4 septembre dans L'amour est dans le pré.

Ce lundi 4 septembre, vers 21h05, nouvelle soirée L'amour est dans le pré, présentée par Karine Le Marchand.



Les fidèles de ce rendez-vous retrouveront :

- Patrice, 52 ans, éleveur de vaches laitières dans la Sarthe,

- Jean-Marc, 52 ans, éleveur de vaches allaitantes, céréalier et viticulteur en Saône-et-Loire,

- Raphaël, 44 ans, pêcheur en Haute-Savoie,

- Julie, 33 ans, éleveuse de chevaux dans la Manche,

- Christophe, 46 ans, vigneron dans le Jura.

Impartial depuis le premier jour, le moment est venu pour Jean-Marc d’officialiser son choix après une semaine passée en compagnie d’Yvelise et de Françoise. Tandis que les deux femmes commencent à avoir de réels sentiments pour notre éleveur, qui ce dernier souhaitera-t-il retrouver lors du week-end chez les prétendantes ?

En Normandie, Julie et son coup de cœur passeront la journée en famille, l’occasion pour ce dernier de faire plus ample connaissance avec les parents de l'éleveuse de chevaux. Après quelques parties de pétanque et un diner à quatre, le possible « futur gendre » semble définitivement faire l’unanimité auprès de l’entourage de notre romantique cavalière. Le prince charmant serait-il enfin arrivé ?

Raphaël et sa prétendante passeront un dernier après-midi en tête-à-tête au bord du Lac Léman. Un cadre idéal pour échanger de premiers baisers passionnés et se confier sur leurs sentiments naissants...

Patrice sortira le grand jeu avec une journée au zoo. Un moment loin du quotidien et de la ferme qui ne manquera pas de faire son effet auprès de l’élue de son cœur. Si la réserve reste de mise quant à un avenir commun, l'éleveur a néanmoins décidé de faire tout son possible pour donner une chance à cette première relation.

Enfin, dans le Jura, Christophe dira au revoir à Sylvie et Angélique, celle qui a tant fait battre son cœur depuis l’ouverture des courriers. Avec émotion, le vigneron voit peut-être l’amour de sa vie lui échapper... L’histoire prendra-t- elle un nouveau virage au cours des prochaines semaines ?

Puis dans l'épisode diffusé après 22 heures :

Quelques semaines plus tard, c’est au tour de Julie, Patrice et Jean-Marc de prendre la route afin de retrouver chez eux, celles et ceux dont ils se sont rapprochés lors de ces six jours à la ferme.

C’est plein de doutes et d’appréhension que nous retrouverons Julie, à l’heure de se rendre chez sa moitié. À la recherche de l’homme de sa vie, elle attend beaucoup de ce week-end et notamment le grand frisson qui ne l’a pour le moment toujours pas traversée. Celui-ci se manifestera-t-il ?

Rencontre de la famille et des proches de sa prétendante (et même du maire du village !), ballade en bord de mer, grande tyrolienne, Patrice aura un week-end des plus remplis et nous fera part, à l’issue des deux jours, d’un événement important survenu dans sa vie.

Jean-Marc, qui n’a jamais caché son absence de coup de cœur lors du séjour à la ferme, retrouvera l’une de ses prétendantes pour un week-end déjà déterminant.