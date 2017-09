Ce qui se passe ce lundi soir dans L'amour est dans le pré, sur M6...

Narré par Karine Le Marchand dès 21h05 ce lundi 18 septembre sur M6, L'amour est dans le pré.

L’amour avec un grand A sera au cœur de ce nouvel opus au cours duquel nous suivrons huit des agriculteurs, accompagnés de leurs conquêtes respectives rencontrées grâce à l’émission :

- Carole, 48 ans, éleveuse de Saint-Bernard dans les Alpes-Maritimes,

- Julie, 33 ans, éleveuse de chevaux dans la Manche,

- Patrice, 52 ans, éleveur de vaches laitières dans la Sarthe,

- Jean-Marc, 52 ans, éleveur de vaches allaitantes, céréalier et viticulteur en Saône-et Loire,

- Gégé, 52 ans, éleveur de vaches et de brebis allaitantes en Haute-Vienne,

- Raphaël, 44 ans, pêcheur en Haute-Savoie,

- Pierre-Emmanuel, 43 ans, céréalier et éleveur de vaches laitières et allaitantes,

- Sébastien, 40 ans, éleveur de brebis et de vaches allaitantes en Haute-Vienne.

Avec 10 voyages en amoureux cette saison, cette 12e promotion signe un nouveau record, et dévoilera dès ce soir bien d’autres bonnes nouvelles et surprises ! Entre grandes déclarations mais aussi désillusions parfois, que donneront ces deux jours coupés du monde à une semaine du bilan de la saison ?

Pour Julie et Patrice, un week-end déterminant se profile. Bien que très attachés à leurs conquêtes respectives, l’absence de « petite étincelle » pourrait bien convaincre nos agriculteurs de faire machine arrière...

À Rome pour notre éleveuse de chevaux et Saint-Emilion pour notre éleveur de vaches laitières, quelle décision prendront –ils à l’issue de cet ultime test pour leurs couples ?

Sébastien et Emilie, Pierre-Emmanuel et Gwladys, Gégé et Anne-Marie passeront deux jours en amoureux sur l’Île de Ré, à Bruxelles et en Écosse, près du Lac Loch Ness. Ce premier voyage loin de chez eux renforcera-t-il leur relation déjà très fusionnelle ?

Carole et Didier partiront aux Pays-Bas à La Haye, tandis que Raphaël et Marie-Laure s’envoleront pour la Slovénie, à Ljubljana. Devenus inséparables depuis leurs dernières retrouvailles, leur couple franchira-t-il un nouveau cap au cours de ce week-end romantique ?

Enfin, Jean-Marc et Françoise se rendront au Portugal, à Porto. De plus en plus complices depuis la fin de la semaine à la ferme, leur relation, jusqu’à présent platonique, pourrait-elle déboucher sur une grande histoire d’amour ?