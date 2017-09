Championnats du monde de Canoë-Kayak à Pau : la programmation de France Télévisions.

France Ô et France 3 proposent de vivre une partie des Championnats du monde de Canoë-Kayak 2017 du 29 septembre au 1er octobre depuis Pau.

"Dès le 23 septembre, le Stade d'eaux vives de Pau recevra les meilleur(e)s céistes et kayakistes du monde, un programme ambitieux porté par Tony Estanguet Président du Directoire Pau-Pyrénées 2017 et co-président du comité de candidature de Paris 2024. Au total ce sont plus de 500 athlètes, représentant 65 nations qui viendront se disputer 16 titres à l'occasion de ces Mondiaux 2017", est-il annoncé.

Les retransmissions :

Vendredi 29 septembre à partir de 16h30 sur France Ô avec les Finales de Slalom, Canoë Biplace Homme, Canoë Dame et Kayak Homme ;

Samedi 30 septembre à partir de 15h15 sur France 3 avec les Finales de Slalom, Canoë Biplace Mixte, Kayak Dame, Canoë Homme ;

Dimanche 1er octobre à partir de 15h15 sur France 3 avec les Finales de Slalom Extrême.

Commentaires : Richard Coffin et Renaud Doby, responsable de la formation des entraîneurs à la fédération française de Canoë-Kayak.