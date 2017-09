Championnats du Monde de Cyclisme sur Route en direct dès mardi sur Eurosport : le programme.

Cette semaine, les Championnats du Monde de Cyclisme sur Route se tiennent dans les fjords de Bergen, en Norvège, jusqu’au 24 septembre.

Rendez-vous à partir de mardi 19 septembre à 11h30 sur Eurosport 1 pour suivre le contre-la-montre junior hommes, et à partir de 15h30 pour le contre-la-montre dames. L

Afin de commenter, analyser et décrypter ce rendez-vous, Eurosport a choisi Jacky Durand et Guillaume Di Grazia. Ils seront rejoints par des coureurs reconnus et des jeunes espoirs, à l’image de Tanguy Turgis, Roxane Fournier, Maxime Bonsergent, Maryanne Hinault, Yoann Offredo et Julien Duval.

Mardi 19 septembre – en direct sur EUROSPORT 1 : 11h30 : contre-la-montre junior hommes ; 15h30 : contre-la-montre dames.

Mercredi 20 septembre – en direct sur EUROSPORT 1 : 13h00 : contre-la-montre hommes.

Vendredi 22 septembre – en direct sur EUROSPORT 1 : 10h00 : course junior dames ; 14h00 : course des moins de 23 ans.

Samedi 23 septembre – en direct sur EUROSPORT 1 : 09h00 : course junior hommes ; 14h00 : course dames,.

Dimanche 24 septembre – en direct sur EUROSPORT 2 : course hommes.