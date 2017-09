Championnats du Monde de cyclisme sur route : le programme, sur France Télévisions.

Du 19 au 24 septembre, France Télévisions proposera de vivre, en direct de Bergen (Norvège), tous les grands moments de l’édition 2017 des Championnats du Monde de cyclisme sur route.

France Ô donnera le départ de ces Mondiaux 2017 avec la diffusion des contre-la-montre féminin et masculin, les mardi 19 et mercredi 20 septembre. Au programme notamment, côté masculin, la confrontation entre Christopher Froome et Tom Dumoulin.

Lors de la course en ligne dames le samedi 23 septembre, en direct sur France 3, Pauline Ferrand-Prévost (championne du monde 2014) tentera de confirmer son retour en force face à l’armada néerlandaise, emmenée notamment par Marianne Vos.

Dimanche 24 septembre, toujours en direct sur France 3, la course en ligne hommes. Parmi les coureurs qui chercheront à détrôner Peter Sagan, double tenant du titre, on retrouvera notamment le leader de l'Equipe de France, Julian Alaphilippe, pour rêver d’un titre mondial, qui, chez les hommes, en ligne comme contre-la-montre, fuit les tricolores depuis les médailles d’or obtenues par Laurent Brochard et Laurent Jalabert il y a déjà vingt ans, en 1997 !

Mardi 19 septembre : Contre-la-montre Dames à partir de 16h en direct sur France Ô ; Commentaires : Alexandre Pasteur et Marion Rousse.

Mercredi 20 septembre : Contre-la-montre Hommes à partir de 16h en direct sur France Ô ; Commentaires : Alexandre Pasteur et Laurent Jalabert.

Samedi 23 septembre : Course en ligne Elite Dames à partir de 15h15 en direct sur France 3 ; Commentaires : Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse.

Dimanche 24 septembre : Course en ligne Elite Hommes à partir de 13h35 en direct sur France 3 ; Commentaires : Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse.

Crédit photo © Eric Vernazobres - FTV.