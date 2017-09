Code promo avec Stéphane Bern dès le 1er octobre : le concept.

Nouveau divertissement présenté par Stéphane Bern, tous les dimanches à partir du 1er octobre à 15h45 sur France 2 : Code promo. L’émission qui assure la promo à la place des artistes !

"On peut reprocher à un artiste de faire un mauvais film et de rater un album, mais pas d'être mauvais en promo. Commercial c’est un métier et les artistes n’ont pas fait d’école de commerce ! Code Promo répond donc à une nécessité : aider l’artiste à réussir la promotion de ce qu’il vient présenter à la télé. Stéphane Bern et ses camarades humoristes vont donner à « l’artiste en promo » toute la matière première pour réussir par la suite cet exercice dans les autres émissions, avec un objectif : être drôle !"

Exemples de séquences :

> On refait leur bande annonce pour la rendre plus efficace

> On embauche une doublure pour faire les interviews à leur place

> On prend le contrôle de leur Facebook

> On embauche un commercial pour vendre leur produit > On visite leur (faux) appart

> On leur apprend les codes de langage pour mieux répondre aux interviews

Un divertissement produit par Tout sur l'Écran Productions.