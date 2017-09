Colette au centre du 1er inédit de la saison de Sous les jupons de l'Histoire.

Dans l'émission Sous les jupons de l'Histoire, diffusée sur Chérie 25, depuis les plus beaux châteaux et entourée d’une équipe d’experts, Christine Bravo raconte les destins d’exception des femmes qui ont marqué et influencé l’Histoire de France.

La nouvelle saison débutera le samedi 7 octobre à 14h25 et le premier numéro sera consacré à Colette.

"Gabrielle Colette nait le 28 janvier 1873 à Saint Sauveur en Puisaye. Dernière d’une fratrie de 4, elle est la chouchoute de sa mère Sidonie, dite Sido. Féministe avant l’heure, elle lui inculque l’indépendance, la liberté d’esprit et l’encourage à observer le monde avec un regard perspicace et éclairé. Son père, quant à lui, l’initie à la lecture des grands auteurs et lui prodigue des cours de style et de français. Son enfance est idyllique, mais malheureusement, les finances des Colette deviennent chaotiques.

En 1890, sa famille est ruinée et quitte Saint-Sauveur. Pour Gabrielle, c’est un crève cœur. D’autant plus que ses parents décident de la marier, sans dot Elle déniche néanmoins un beau parti : Henri Gauthier Villars, un riche dandy parisien et séducteur invétéré qui aurait pu prétendre à beaucoup mieux qu’une bourguignonne sans le sou ! Mais cet époux est éditeur et porte le pseudonyme d’un certain Willy...Colette...Willy...Claudine...La vie de Colette est un véritable roman que Christine bravo va ouvrir !"

Depuis la maison qui l’a vue naître, Christine Bravo soulève les jupons de la truculente Colette.

