Collection Crimes parfaits : Antoine Dulery, Samuel Labarthe et Helena Noguerra en tournage pour France 3.

La collection de polars intitulée "Crimes parfaits" repose sur le mécanisme scénaristique suivant : un meurtrier, connu dès le début de l'épisode, pense avoir commis le crime parfait. Mais l'enquêteur ou l'enquêtrice va tout faire pour trouver la faille dans le plan machiavélique imaginé par le tueur.

Pour les deux premiers opus, tournés pour France 3 le printemps dernier, Isabelle Gélinas enquêtait face à Gérard Darmon et Frédéric Diefenthal.

Deux nouveaux épisodes sont en tournage à Vannes et dans sa région, jusqu'au 7 octobre prochains, Antoine Dulery mène l'enquête face à Helena Noguerra et à Samuel Labarthe.

Episode Aux abois (avec Helena Noguerra) : Comment le capitaine Renaud Delaunay (Antoine Duléry) et son adjointe Laura (Elisa Ruschke) vont-ils réussir à démasquer cette jeune et belle médecin de campagne Adèle Lacombes ? Son beau-père semble s’être suicidé, mais dans ce monde fermé et secret des chasseurs, les mots sont rares et les secrets de famille nombreux...

Episode Mise en scène : Renaud Delaunay et son adjointe se trouvent face un meurtrier qui connaît mieux que quiconque les méthodes d’enquête. Et pour cause : il s’agit du juge d’instruction Philippe Sevran (Samuel Labarthe). Que cache cette soudaine rivalité entre les deux hommes ? La manipulation du meurtrier est cette fois-ci diabolique...

2 x 52 mn réalisés par Christophe Douchand ; Auteurs : Isabelle Pollin et Frédéric J. Lozet, Stéphane Pannetier et Julien Vanlerenberghe.