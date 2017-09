Concert gratuit pour célébrer Paris 2024 : rendez-vous dès 18 heures devant l'Hôtel de ville.

Pour fêter l’obtention des Jeux Olympiques 2024 par Paris, un grand concert gratuit est organisé ce vendredi soir sur le Parvis de l’Hôtel de Ville et diffusé en direct et en simultané sur C8 et RFM.

Florent Pagny, Kids United, Christophe Willem, Nolwenn Leroy, Amir, Imany, Liam Payne, Shy’m, Marina Kaye, Tibz, Lartiste, Patrick Fiori, Slimane et Richard Orlinski seront réunis pour célébrer la victoire de la capitale, en présence de la Maire de Paris, Anne Hidalgo, de la Ministre des Sports Laura Flessel et de personnalités et ambassadeurs de la culture olympique comme Teddy Riner, Tony Estanguet, Martin Fourcade, Stéphane Diagana ou Marie-Amélie Le Fur.

À l'occasion de cette soirée événementielle, RFM ponctuera sa journée d'interviews des artistes participant au show. Ainsi, Nolwenn Leroy sera dans la matinale "Le Meilleur des Réveils" (6h/9h30) présentée par Elodie Gossuin et Albert Spano. Et Amir sera en direct dans "Le 17/20" avec Pat Angeli et Marie-Pierre Schembri. Sur le digital, RFM et C8 vous feront vivre les coulisses et les moments forts de ce grand concert en direct sur les réseaux sociaux.

Diffusion du show dès 20h55 sur C8 & RFM, et en différé à 23 heures sur TV5Monde.