D'jal au Casino de Paris : diffusion du spectacle sur France 4.

Lundi 9 octobre en première partie de soirée, France 4 vous propose de découvrir D'jal au Casino de Paris.

"Interprète d'un véritable spectacle sur le métissage et la diversité, D'jal, caméléon du langage, a intégré tous les accents qu’il a pu croiser et décline une galerie de personnages hauts en couleur : un antillais chef de bord du Titanic, un pigeon parisien désabusé, un vendeur sud-américain complètement déjanté, sa grand-mère, son père, ou encore un braqueur portugais... Découvrez l'univers « cartoonesque » de cet artiste au plus de 10 millions de vues, avec son sketch Le Portugais, sur la scène du Casino de Paris, après une tournée à guichet fermé de plus de trois ans en France et à l'étranger."

Réalisé par Ybao Benedetti.

Mise en scène par Franck Cimière.

Textes D’jal et Franck Cimière.

D'jal, passionné de cinéma depuis l'adolescence, travaille dans un centre d'aide aux myopathes avant de tenter sa chance sur la scène. Pari réussi puisqu'il se fait rapidement remarquer par Jamel Debbouze qui l'incorpore au Jamel Comedy Club en 2006. C'est le début d'une longue collaboration entre les deux artistes qui se retrouvent en 2015 sur le projet du film d'animation Pourquoi je n'ai pas mangé mon père. Les deux spectacles du comédien, D'jal, One man groove et Just D'jal sont des mélanges de one-man-show et de stand-up. Il y est à la fois imitateur et caricaturiste, dépeignant avec humour les coutumes des différentes cultures qu'il a côtoyées dans sa jeunesse.