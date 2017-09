Dans les yeux d'Olivier Delacroix : Portés disparus le 19 septembre.

Pour le magazine Dans les yeux d'Olivie,r diffusé sur France 2, Olivier Delacroix rencontre des anonymes au destin singulier et partage leur quotidien, reçoit leurs confidences. Il pose un regard sur la société bien loin des stéréotypes et aborde des sujets sensibles.

Le mardi 19 septembre à 23h30 : Portés disparus.

Le nombre de disparitions chaque année en France est constant : entre 40 000 et 50 000 personnes. Mais ces disparitions sont résolues dans leur grande majorité. Ce sont pour la plupart des fugues, ou des disparitions volontaires. Certaines affaires, pourtant, restent non élucidées et c’est à celles-ci qu’Olivier Delacroix s’est intéressé.

Laetitia, la fille de Carmen et Claude, a disparu en septembre 2012, à l’âge de 33 ans. Sa voiture a été retrouvée en Italie, à plus de 100 km de chez elle, abandonnée tous phares allumés sur le seuil d'une résidence de bord de mer. Mauvaise rencontre ? Noyade ? Suicide ? Sur la vidéo d'une caméra de surveillance, on distingue clairement la jeune femme en fuite, et ses parents n'excluent aucune hypothèse sur ce qui est arrivé à leur fille.

Il y a trois ans, Habib, le bébé de Jennifer, a été enlevé par son père. Quelques mois plus tard, l’homme est retrouvé mort, son corps mystérieusement décapité. Mais le petit Habib, lui, s’est volatilisé. Alors que l'enquête est au point mort, Jennifer continue de se battre seule pour retrouver son petit garçon.

La vie d’Eric et Nathalie a basculé le 18 mars 2015, date à laquelle leur fils Lucas a disparu. Dans les premiers jours, l’adolescent aurait erré autour de la maison, puis plus rien. Dans l’inconnu depuis deux longues années, Eric et Nathalie espèrent chaque jour un indice ou un signe de vie de leur fils.

Hisham est sans nouvelles de son père depuis deux ans. Atteint de la maladie d’Alzheimer, cet octogénaire a soudainement quitté son domicile et disparu sans laisser de traces. Depuis ce jour, Hisham ne connait plus la paix et consacre sa vie à rechercher son père, hanté par le mystère de sa disparition.