Danse avec les stars avec Vincent Cerutti : « Je suis profondément mort de trouille. »

Parmi la dizaine de participants à Danse avec les stars, dès le 14 octobre sur TF1, l'animateur Vincent Cerutti.

Danse avec les stars représente 5 ans de ma vie à la télévision et en tournée dans les Zéniths, rappelle celui qui n'aurait jamais imaginé qu’on lui propose d'être concurrent. "Je suis très heureux et impatient, car il y aura de l’émotion, c’est certain, lorsque je reviendrai pour la première fois sur le plateau... Aujourd’hui, dans le programme, je ne suis plus du tout animateur, je vais lever le voile, me concentrer sur mes chorégraphies et oublier tout le reste".

Vincent Cerutti souligne n'avoir jamais appris à retenir une chorégraphie, gérer l’espace ou apprivoiser son corps comme c’est souvent le cas pour les grands. "C’est donc un vrai challenge pour moi et je suis profondément mort de trouille, intimidé aussi à l’idée que les juges me voient danser pour la première fois ! Car personne de l’équipe ne m’a jamais vu danser en 5 ans !"

Pour rappel, sa compagne Hapsatou Sy est elle aussi en lice cette saison. "Je suis ravie qu’elle soit à mes côtés car je crois énormément en ses capacités, son talent, sa persévérance et son humanité. Je ne me sens absolument pas en concurrence avec elle. Je veux simplement me dépasser et me prouver que je suis à la hauteur du challenge et des attentes du public. J’ai hâte, nous avons hâte !"

Crédit photo © Benjamin Decoin - TF1.