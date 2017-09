David remporte la première saison des Rois du Gâteau avec son entremets.

David a remporté ce vendredi soir sur M6 la première saison des « Rois du Gâteau » avec son entremets le « Yuzu-Noisettes ». Il est sorti vainqueur de la finale qui l’opposait à Emilie et son gâteau le « Irish Coffee Croustillant » et à Afi et son entremets « L’Aria ».

Lors de cette finale, les trois pâtissiers amateurs ont eu 4 heures pour pâtisser 50 répliques parfaitement identiques de leur gâteau phare afin de les placer dans la vitrine de la célèbre pâtisserie parisienne « Fou de Pâtisserie » et de les soumettre au choix du public le temps d’une journée.

Dès samedi, David aura de nouveau l’honneur de voir ses pâtisseries en vitrine de « Fou de Pâtisserie », située au 45 rue Montorgueil dans le 2ème arrondissement de Paris, aux côtés de celles des plus grands Chefs français pendant une semaine.

La saison 1 des « Rois du Gâteau », qui a débuté le lundi 21 août, a obtenu en moyenne 9.4% de part d'audience, 17% auprès des femmes responsables des achats de moins de 50 ans.

Réaction de David suite à sa victoire : « Je ne m’attendais déjà pas à être en finale, mais en plus la remporter, c’est fantastique ! Ce fut un honneur de voir mes gâteaux figurer dans la vitrine de « Fou de Pâtisserie », aux côtés des pâtisseries de grands Chefs comme Cyril Lignac, Pierre Hermé ou encore Philippe Conticini. J’étais déjà très heureux. Puis, Cyril Lignac est venu nous annoncer le verdict du public.... Et là, quelle surprise ! J’avais des larmes de joie plein les yeux ! C’était une aventure exceptionnelle. Cyril Lignac est très sympathique et il m’a donné des conseils chevronnés pour me faire progresser et apporter plus de rigueur et d’exigence à mon travail de pâtissier. Je le remercie. Et félicitations à Emilie et Afi avec lesquelles j’ai sympathisé. »

Crédit photo © Lou Breton - M6.