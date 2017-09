C politique, le débat sur France 5, avec Finkielkraut : flics en colère, insoumis et polémique Colbert.

A 19h45 ce dimanche, Karim Rissouli anime sur France 5, en direct, C politique : le débat.

Les invités : Alain Finkielkraut, philosophe ; Charlotte Girard, porte-parole de La France Insoumise ; Rokhaya Diallo, journaliste et essayiste.

Enquête : Pourquoi les femmes de flics sont-elles en colère? Cette semaine a été marquée par des attaques de gendarmerie à Grenoble et Limoges par un mystérieux groupe anarco-libertaire, mais aussi par le procès mouvementé d'activistes soupçonnés d'avoir incendié une voiture de police à Paris lors des manifestations contre la loi El Khomri l'année dernière. Un climat dénoncé par les femmes de policiers, leurs maris étant tenus par leur droit de réserve. Elles manifestent, elles interviennent dans les medias, comme un syndicat officieux des gardiens de la paix. Des policiers de base en colère dont certains ont accepté de témoigner pour C Politique face caméra. La présidente de l'association et une policière seront en plateau.

L'événement du week-end : Au lendemain de la marche des insoumis contre le "coup d'état social", les invités débattront sur Jean-Luc Mélenchon, plus que jamais opposant numéro 1 à Emmanuel Macron et nous découvrirons qui est Charlotte Girard, une pièce maîtresse de La France Insoumise.

Le débat concernera la polémique de la semaine sur les statues et les lycées qui portent le nom de Colbert, l'instigateur du Code Noir qui régissait l'esclavage dans les colonies françaises.