Début du tournage d'Ad Vitam, nouvelle série d'ARTE avec Yvan Attal.

Depuis ce début de semaine et jusqu'à Noël environ, tournage pour ARTE de la série Ad Vitam. 6 épisodes au format 52 minutes.

Créateurs : Thomas Cailley et Sébastien Mounier.

Réalisation : Thomas Cailley et Manuel Schapira.

Avec Yvan Attal, Garance Marillier, Victor Assie, Niels Schneider, Adel Bencherif, Anne Azoulay, Hanna Schygulla, Rod Paradot.

Darius (Yvan Attal) était déjà flic avant la Régénération. À 120 ans, il l’est toujours. Il vit son éternité sans se poser de question, aime les levers de soleil, savoir l’avenir devant lui, l’idée de tout recommencer.

Dans ce nouveau monde qui pense avoir vaincu la mort, on découvre les corps de sept suicidés, tous mineurs… Dérive sectaire ? Acte politique ? Le cri d’alarme d’une génération déshéritée ?

Pour mener l’enquête, Darius devra compter sur l’aide de Christa (Garance Marillier), jeune fille mutique et suicidaire. Christa se moque des levers de soleil et de la vie devant soi. Elle attend la mort, c’est tout. Pour Darius et Christa commence un long voyage initiatique. Une descente vertigineuse dans les entrailles d’un monde qui dérive vers l’infini. Ou le néant.