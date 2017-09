Beaucoup de sujets abordés lors de la longue interview de Delphine Ernotte dans les colonnes de la revue Society. Dont Cyril Hanouna (voir cet autre article) et Vincent Bolloré.

Comme beaucoup de gens de sa génération, dit-elle, elle a découvert Canal+ à la grande époque : une chaîne qui rimait alors avec irrévérence. « C’était drôle, inattendu. Aujourd’hui, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je pleure, c’est triste ».

La pdg de France Télévisions sèche sur la stratégie de Vincent Bolloré « Si vous la comprenez, vous, expliquez-moi ». Cette stratégie sur le clair est quand même étrange, poursuit-elle : « Il s’autofinançait avec la pub. Pourquoi le massacrer ? »

Delphine Ernotte rappelle que ça fait trois fois que Bolloré la traîne au tribunal suite à un reportage diffusé dans Complément d’enquête, et centré sur ses activités en Afrique. « Je suis donc convoquée une première fois au tribinal au Cameroun (…), une deuxième au tribunal de commerce de Paris parce qu’il nous réclame 50 millions d’euros pour…pff... je ne sais plus pour quel motif, c’est délirant de toute façon ». La 3ème est pour diffamation. C’est juste un moyen de nous mettre la pression et de ne plus faire de reportages sur lui, juge la numéro 1 du groupe France Télévisions.