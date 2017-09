Des docs inédits sur Joey Starr et Maître Gim's, ainsi que le My Way Tour de M. Pokora sur W9.

A découvrir au cours de cette saison sur W9.

Pour son nouvel album studio, Matt Pokora a choisi de revisiter les plus grands titres de Claude François, rendant ainsi hommage à une époque qu’il affectionne. Découvrez prochainement le concert enregistré à Strasbourg dans le cadre de la tournée My Way.

Avec près de 2 millions d’albums vendus et des concerts joués à guichets fermés, Maître Gims s’est imposé comme un artiste incontournable ces dernières années. Pour un documentaire inédit, le chanteur reviendra sur son parcours atypique et exceptionnel. Sa famille et ses amis comme Black M se confient sur l’ascension fulgurante de ce bourreau de travail.

À l’occasion des 50 ans de Joey Starr (fin octobre), W9 proposera un documentaire inédit qui retrace la carrière de cet enfant terrible de la musique.