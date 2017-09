Des Racines et des Ailes propose ce soir une émission consacrée aux richesses du Gard.

Le Gard à l'honneur ce mercredi lors du magazine Des racines et des ailes, diffusé dès 2Oh55 sur France 3. Un programme présenté par Carole Gaessler.

Plateau installé au Pont du Gard, le plus haut pont aqueduc romain du monde, ainsi qu’à la Maison Carrée à Nîmes, le seul temple romain intégralement conservé.

Au sommaire :

- Au fil du Gardon :

"C’est au cœur du Parc national des Cévennes que le Gardon, également appelé Gard, prend naissance. La rivière a taillé des falaises spectaculaires de 120 mètres de hauteur : le massif des gorges du Gardon. Les gorges renferment un patrimoine exceptionnel : la grotte de Baume Latrone, une grotte méconnue, ornée de peintures préhistoriques parmi les plus anciennes de l’humanité. Le conservateur Philippe Galant nous ouvre la porte de cette cavité fermée au public.

Nous aurons le privilège de rentrer dans le château de Castille. Cette demeure privée a appartenu dans les années 50 à un riche collectionneur d’art, ami intime de Picasso. Nous y découvrirons quatre grandes fresques, dessinées par l’artiste, sur les murs d’une galerie située dans le jardin du château.

Notre voyage nous conduira enfin à Uzès, une ville qui renoue avec sa splendeur oubliée : de magnifiques hôtels particuliers, construits aux 17 et 18ème siècle par de riches négociants en textile, sont aujourd’hui en restauration".

- Entre Nîmes et Camargue :

"A Nîmes, c’est l’effervescence. Dans quelques mois, l’Unesco examinera la candidature de la cité gardoise au patrimoine mondial de l’humanité. De grands chantiers sont en cours comme celui des arènes et du nouveau musée de la romanité.

Plus au sud, un autre territoire : la Camargue gardoise nous offre un spectacle rare. Nous serons au cœur de la Réserve Naturelle du Scamandre qui accueille les neuf espèces de hérons présentes en Europe et la plus grande majorité de la population française d’Ibis falcinelle.

Dans ces paysages sauvages, les plus grands salins d’Europe s’étendent au pied d’Aigues Mortes. La Cité médiévale, fondée par Saint Louis, préserve avec soin ses remparts et sa tour Constance. Bernard Pujol est un producteur de riz, hors du commun. Depuis quelques années il a recours à des canards en guise de désherbant. Il est le premier en Europe à expérimenter avec succès cette alternative crédible aux pesticides."

Crédit photo © L2Films