Diffusion ce soir sur CStar de Daft Punk Unchained.

Découvert en France sur Canal +, le documentaire Daft Punk Unchained est proposé en clair ce samedi 23 septembre : en première partie de soirée sur CStar.

Réalisé par Hervé Martin Delpierre, il retrace 20 ans de carrière du duo très secret à l’aide d’archives et de témoignages de leurs amis et collaborateurs.

Ce film indépendant réalisé par Hervé Martin Delpierre et co-écrit avec Marina Rozenman retrace la grande épopée du duo avec des extraits d’entretiens de Daft Punk (archives de 1996 à 2013), des documents rares et des témoignages exclusifs de leurs amis et proches collaborateurs.

De Los Angeles à New York, de Tokyo à Paris, le film nous plonge dans l’univers iconique des Robots, avec les témoignages de leurs amis et proches collaborateurs parmi lesquels Pharrell Williams, Nile Rodgers, Giorgio Moroder, Paul Williams, Kanye West, Michel Gondry, Peter Lindbergh, Todd Edward, Leiji Matsumoto, Tony Gardner, Pedro Winter et Pete Tong.

Produit par BBC Worldwide France, Jean-Louis Blot et Patrice Gellé, « Daft Punk Unchained » raconte la quête de liberté et d’indépendance des deux DJ producteurs et musiciens parisiens, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo. De leur home-studio à Paris au milieu des années 90 à leur triomphe aux Grammy Awards à Los Angeles en 2014, le film met en lumière 20 ans de carrière.