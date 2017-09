Diffusion de Bordertown dès le 1er octobre.

Série policière finlandaise, inédite, Bordertown a pour titre original Sorjonen. Cette fiction créée par Miikko Oikonen comporte 11 épisodes de 52 minites.

Diffusion à partir du 1er octobre à 21 heures, puis chaque dimanche sur la chaîne Polar+ (avant-première prévue le 27 septembre).

Figure du bureau d’investigation d’Helsinki, où il enquête sur des crimes particulièrement sordides, Kari Sorjonen décide de tourner la page et se fait muter à Lappeenranta, petite ville à priori tranquille à la frontière fino-russe. Là, il en est sûr, il aura le temps de prendre soin de sa femme, en rémission d’un cancer, et de sa fille, adolescente.

Mais à peine installé, le voilà rattrapé par son destin. Le corps d’une jeune fille est découvert en pleine forêt. On lui confie l’affaire. Bientôt les meurtres s’enchaînent. Un serial killer a semble-t-il décidé de défier personnellement Kari.

"Intrigante, cette série repose sur son héros, le magnétique Kari Sorjonen (incarné par l’un des acteurs stars du cinéma et de la télé finlandaises, Ville Virtanen). Un flic aux méthodes décalées, doté d’un exceptionnel talent de déduction, mais usé par ce métier qui le confronte sans cesse au pire de la nature humaine. Cette fiction où se mêlent sang, corruption et trafics en tout genre, fait habilement monter la tension à mesure que les fils de l’action se resserrent autour de Kari et de sa famille..."