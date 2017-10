Diffusion des auditions de la saison 12 de La France a un incroyable talent dès le 26 octobre sur M6.

M6 débute jeudi 26 octobre la diffusion des auditions de la nouvelle saison de la production FremantleMedia qu'est La France a un incroyable talent. Une édition 12 avec un jury inchangé, bonnes audiences aidant. Gilbert Rozon, Hélène Ségara, Éric Antoine et Kamel Ouali.

David Ginola rempile à la présentation du programme et obtient le droit d'envoyer lui aussi un concurrent en finale grâce au Golden Buzzer.

Fin octobre 2016, le lancement avait été excellent : les premières auditions, opposées notamment aux séries Blindspot et Un village français, et au film Les 3 frères, le retour, avait attiré 3.96 millions de téléspectateurs.

"Suite au succès de la saison 11, plus de 5000 candidats issus de toute la France ont envoyé leurs vidéos afin de participer à l’émission ! Un casting géant, mené sur plusieurs mois, à travers tout le pays, a permis de sélectionner 150 talents aux pro ls extrêmement variés qui se présenteront face au jury cette année encore plus complice. Acrobates, danseurs, humoristes, chanteurs, magiciens, performeurs en tous genres... Cette saison offrira beaucoup d’émotion, de rire et de surprises avec des performances jamais vues dans l’émission. Qu’importe leur âge, profession, niveau ou années d’expérience... les artistes que vous découvrirez au cours des prochaines semaines n’auront d’autres points communs qu’un talent à faire valoir et une même passion pour leur discipline. Ils auront 2 minutes seulement pour convaincre le jury et le public et peut-être enfin réaliser leur rêve ! Résisteront-ils à la pression ? Qui succèdera à Antonio, premier magicien à avoir remporté l’émission la saison dernière ?"

