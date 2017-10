Diffusion de la saison 2 inédite de la série animée Miraculous dès le 26 octobre.

Série d’animation, Miraculous est diffusée dans plus de 130 pays. Depuis le début de sa programmation en France en octobre 2015 sur TF1, la série cartonne auprès des 6-12 ans.

Nouvelle saison diffusée très prochainement, dans la case jeunesse TFou sur TF1 : dès le jeudi 26 octobre.

Totalement fidèles à la première saison, les décors permettront aux héros d’évoluer de nouveau dans Paris : l’Arc de Triomphe, la Sorbonne, le Canal Saint- Martin, la Grande Roue de la place de la Concorde, et bien d’autres endroits, feront leur apparition. Miraculous intègre Paris au cœur de l’intrigue. Les aventures de Ladybug et Chat Noir entraînent le spectateur à la découverte de la ville lumière.

L'histoire :

Paris, aujourd’hui. Marinette Dupain-Cheng et Adrien Agreste sont deux collégiens – presque - comme les autres : ils ont été choisis pour sauver Paris des forces du Mal ! Leur mission, capturer les akumas, des créatures qui obéissent au mystérieux et terrible Papillon et qui transforment les habitants en super-vilains en faisant appel à leurs émotions négatives. Pour les combattre, les deux adolescents deviennent secrètement des super-héros.

Pour se transformer, chacun a besoin de son kwami, une petite créature ancestrale qui le/la suit partout, et d’un Miraculous. Le Miraculous de Marinette est une paire de boucles d’oreilles, celui d’Adrien une bague chevalière. Grâce à ces bijoux magiques, la pétillante jeune fille d’un naturel très maladroit devient Ladybug, une super-héroïne habile et téméraire. Et le jeune garçon se transforme en volubile Chat Noir. Leur transformation inverse les traits de leurs personnalités respectives, mais les deux héros restent toujours complémentaires. Mais Ladybug et Chat Noir ne connaissent pas la véritable identité de l’autre. Marinette ne sait pas que, derrière le costume du Chat Noir, se cache Adrien, le garçon dont elle est amoureuse en secret. Adrien, dont le cœur bat pour Ladybug, ignore que derrière le costume de super-héroïne se dissimule l’une des filles de sa classe...