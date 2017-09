Discovery Communications et Eurosport, détenteurs des droits des J.O.en Europe, félicitent le Comité de Paris 2024.

Discovery Communications et Eurosport, détenteurs des droits des Jeux Olympiques en Europe, apportent toutes leurs félicitations au Comité de Candidature Olympique de Paris 2024 pour le succès de sa campagne qui permettra à la capitale Française d’accueillir les JO 2024, cent ans après leur dernière organisation en 1924.

L’annonce a été faite par le Comité International Olympique (CIO) ce soir à Lima (Pérou). Le Président du Comité, Thomas BACH, a également annoncé que Los Angeles serait la ville hôte pour les Jeux Olympiques de 2028.

Le Président et CEO de Discovery Networks International, Jean-Briac Perrette, a déclaré : « Discovery Communications est une entreprise internationale gérée par des experts et des équipes présents localement dans chaque pays. Notre dynamisme, notre enthousiasme et notre engagement sont pleinement dédiés aux Jeux Olympiques, quel qu’en soit le pays hôte. Toutefois, en tant que détenteurs des droits des Jeux Olympiques en Europe jusqu’en 2024, nous sommes ravis que les Jeux reviennent sur le continent européen et savons que le spectacle qu’ils offriront aux fans sera époustouflant. » « Nous nous sommes engagés à proposer les Jeux Olympiques au plus grand nombre, à travers une offre multi-écrans élargie, à offrir une expérience inédite à tous les publics à travers l’Europe, réunissant les meilleurs talents et la technologie la plus innovante. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Paris 2024 et de jouer notre rôle pour construire la plus belle expérience possible des Jeux. »

Julien BERGEAUD, Senior Vice Président, Country Manager France and Sports Rights Southern Europe, Discovery / Eurosport, a rajouté : « Nous sommes ravis que le CIO ait choisi Paris comme ville hôte pour les Jeux Olympiques de 2024. En tant que détenteurs des droits des Jeux Olympiques en Europe jusqu’en 2024, nous sommes impatients de pouvoir proposer les Jeux dans 50 pays et territoires du continent, offrant à des millions de fans la possibilité de profiter du plus grand événement sportif de la planète. » « Du point de vue d'Eurosport, nous sommes heureux que les Jeux retournent en Europe. Une grande partie de nos équipes étant basée à Paris, elles auront la chance de pouvoir ressentir la magie des Jeux Olympiques au quotidien, ce qui ajoute une touche spéciale à l’excitation qui est la nôtre. »

Discovery Communications détient les droits, pour 50 pays et territoires en Europe, des Jeux Olympiques 2018 à 2024 (2022 et 2024 pour la France), comme annoncé avec le Comité International Olympique en juin 2015.

En France, TF1 (allié à M6 ?) et France Télévisions devraient se disputer les droits en clair.