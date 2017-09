Document exclusif diffusé sur CNN International, filmé en Corée du Nord.

Alors que les tensions restent vives entre les deux nations, les ressortissants des Etats-Unis n’ont désormais plus le droit de visiter la Corée du Nord.

Pour un document exclusif d’une heure, Secret State : Inside North Korea, Will Ripley (correspondant de CNN) s’est rendu dans le pays du secret. Lors de son séjour durant lequel il a parcouru plusieurs endroits méconnus des visiteurs, le journaliste recueille le témoignage de Nord-Coréens qui n’avaient jusqu’alors jamais été autorisés à répondre à un journaliste étranger. Effectués sous le contrôle du gouvernement, ces entretiens apportent une vision inédite du quotidien et des aspirations de celles et ceux qui vivent sous le régime autoritaire de Kim Jong-un.

A voir sur CNN International ce samedi à 21 heures ; rediffs dimanche 17 septembre à 9h et 17h ; lundi 18 septembre à 11h (en anglais évidemment).

Chaîne dispo sur :CanalSat Canal 110 ; Numericable Canal 61 ; Free Canal 351 ; Bouygues Telecom Canal 160 ; Orange Canal 171 ; SFR Canal 260 ; Naxoo Canal 80.