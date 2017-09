Document inédit sur le Morning Radio, diffusé sur CStar.

Samedi 30 septembre, la chaîne CStar proposera à 20h50 un documentaire inédit, La story des Morning Radio. Une production H2O Productions avec Banijay Productions France.

6H/9H : Deux chiffres pour trois heures d’antenne. Mais quelle est l’histoire de ces morning radios qui, depuis plus de 30 ans, agitent le réveil de millions de français, en particulier des jeunes ? Qui sont ceux qui incarnent, sur Skyrock, Fun Radio ou encore NRJ, ces morning radio et se permettent tout, voire un peu plus, pour déclencher le rire de leurs auditeurs ? Qui sont ceux qui se livrent jour après jour une bataille sans merci pour devenir le premier morning de France ?

Une histoire racontée par ceux qui l’ont vécue : Manu Lévy, Bruno Guillon, Max Guazzini, Elodie Gossuin, Stéphanie Loire ou encore Cauet et Bruno Robles...

A noter que CStar rediffusera le jeudi 5 octobre à 20h50 le film RadioStars, avec Manu Payet, Clovis Cornillac et Pascal Demolon.