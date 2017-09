Document inédit : Une nuit au Louvre avec Lambert Wilson, sur France 5.

Immersion originale et inédite avec « Une Nuit, Le Louvre avec Lambert Wilson ».

Le concept est simple, souligne le diffuseur France 5 : plonger un artiste durant toute une nuit à la découverte d'un musée.

Lambert Wilson s'est volontiers porté volontaire pour explorer seul le Louvre, « le musée des musées », pendant toute une nuit. Il découvre - et le téléspectateur avec lui - une autre facette du Louvre. Plus sensible, plus mystérieuse, plus inédite aussi... Car certaines salles ont exceptionnellement été ouvertes à Lambert Wilson. Un abri anti-gaz, un monte charge, un balcon secret, le toit du Louvre...

Sans présentateur, ni voix off, le film suit le parcours de Lambert Wilson, et entraine le spectateur dans ses pas pour cette visite privilégiée.

Attention à l'horaire : diffusion le dimanche 8 octobre à 9h25.