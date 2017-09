Echappées belles dans le très beau bassin d'Arcachon ce soir sur France 5.

Au sommaire du magazine Echappées belles ce samedi en première partie de soirée sur France 5...

Connu pour la pêche et l’ostréiculture, le Bassin d’Arcachon est à lui seul une véritable carte postale. Avec des paysages uniques et un environnement très divers : plages de sable fin, forêts de pins et cours d’eau, ce havre de paix autrefois secret voire sauvage est devenu une destination prisée.

Si le bassin voit sa population se décupler dès l’arrivée des beaux jours, c’est aussi toute une économie locale et des habitants qui la font vivre à l’année. Qu’ils soient ostréiculteurs, pêcheurs, mais aussi artisans, bûcherons, jockeys, tous rythment le Bassin d’Arcachon au gré des vents et marées.

De la Dune du Pilat jusqu’à l’Île aux oiseaux en passant par le Banc d’Arguin, Raphaël de Casabianca découvre ce qui fait la richesse du site balnéaire. Cette petite mer intérieure que se partagent une dizaine de villes et villages.

Reportages: Le bassin d'Arcachon au fil des marées / Sujet balnéaire / Les pinasses à voile / Portrait du chef Stéphane Carrade / Les gardiens du patrimoine naturel / De la belle époque à nos jours.