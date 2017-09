Elodie Gossuin, nouvelle ambassadrice de l’UNICEF France.

Elodie Gossuin devient ambassadrice de l’UNICEF France, particulièrement engagée sur les enjeux de la petite enfance, est-il communiqué.

Déjà engagée au sein de l’association depuis 2014, sa nomination intervient à l’occasion de la publication du rapport international Pour chaque enfant, les premiers moments comptent.

« En tant que maman directement concernée par la petite enfance, je suis fière de pouvoir porter aujourd’hui les recommandations de l’UNICEF. Devenir ambassadrice de l’UNICEF France, c’est une belle et nouvelle aventure qui s’ouvre à moi, » affirme Elodie Gossuin.

En juin 2015, Elodie Gossuin s’était rendue au Sénégal, pour se confronter à la réalité du terrain et mieux comprendre les actions de l’UNICEF en faveur des enfants et de leurs mamans dans le domaine de la santé. « Cette expérience m’a vraiment impressionnée, je reviens changée, le cœur plus grand et totalement convaincue par ce que j’ai pu voir. C’est très important pour moi de m’impliquer davantage aux côtés de l’UNICEF, » avait-elle alors témoigné.

« L’engagement d’Elodie Gossuin à nos côtés n’est pas un hasard, » explique Sébastien Lyon, directeur général de l’UNICEF France. « Il correspond au contraire à un cheminement sincère. Nous savons d’ores et déjà qu’elle mettra tout son cœur et sa formidable énergie au service de l’UNICEF. En acceptant de mettre sa notoriété et son temps à la disposition de l’UNICEF, Elodie va nous aider à faire progresser la cause de la petite enfance. »