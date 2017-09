Emission Spéciale Solidarité Antilles jeudi soir sur France Ô.

France Ô et 1ère se mobilisent pour Saint-Martin et Saint-Barthélémy. En direct, pendant 90 minutes, l’émission spéciale Solidarité Antilles se fera jeudi à 21 heures l’écho de toutes les initiatives qui se multiplient dans l’hexagone et en Outre-mer pour parer à l’urgence et préparer la reconstruction.

Nella Bipat et Jean-Marc Thibaudier seront entourés de musiciens, comédiens, acteurs du monde politique, économique et associatif venus témoigner de l’élan de solidarité pour venir en aide aux victimes de la catastrophe.

Greg Germain, Firmine Richard, Jacob Desvarieux, Harry Roselmak, seront sur le plateau. Stomy Bugsy, Passi, Lyncha, Louisy Joseph, Thierry Cham, Princess Erika, Krys,Tony Chasseur se mobilisent, quant à eux, pour offrir un plateau artistique unique les regroupant pour l'interprétation de quelques titres emblématiques.

Des duplex avec Saint-Martin et Saint-Barthélémy viendront relayer les opérations de solidarité déployées sur place. Parallèlement, l'émission reviendra sur ce phénomène climatique hors norme qui a frappé les Antilles avec une rare violence. L'occasion de rappeler l'inquiétude vécue par les communautés dans l'Hexagone et la solidarité qui s'est immédiatement déclenchée.

De nombreuses questions seront également posées à l'occasion de cette programmation exceptionnelle : le système d'alerte est-il adapté ? Comment intervenir plus vite ? Quel rôle ont joué les réseaux sociaux ? Comment s'organisent les secours et la collecte des dons ?

Dès 20h55, la1ere.fr proposera un live en parallèle du tournage pour recueillir les témoignages des nombreuses personnalités présentes sur le plateau et proposer un espace d'interactivité. L

Tourné en direct à Paris.

(Diffusion en Outre-mer sur les chaînes 1ère : Jeudi 14/09 en prime sur Martinique 1ère, Guadeloupe 1ère, Guyane 1ère, Saint-Pierre et Miquelon 1ère, Polynésie 1ère ; Vendredi 15/09 en prime sur Réunion 1ère, Nouvelle-Calédonie 1ère, Mayotte 1ère, Wallis et Futuna 1ère)