Emmanuel Macron Président des riches ? Débat ce dimanche sur France 5.

Emmanuel Macron est-il vraiment le Président des riches ? Thème de "C politique, le débat", ce dimanche 10 septembre de 19h45 à 20h45 en direct sur France 5.

Pour en débattre, Karim Rissouli reçoit :

Alain Touraine, sociologue,

Monique Pinçon-Charlot, sociologue,

Emmanuelle Barbara, avocate au cabinet August Debouzy, spécialiste en droit du travail,

Julie Coudry, co-fondatrice de la start-up Jobmaker,

Roger-Jean Meallet, maire de Champeix dans le Puy-de-Dôme.

Le dessinateur Plantu, dessinateur de presse pour Le Monde et l’Express et président de Cartooning for Peace, interviendra régulièrement.

Crédit photo © Nathalie Guyon - France 5.