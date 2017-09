En première ligne : une immersion diffusée ce samedi à 13H15 sur France 2.

Un reportage de Jean-Sébastien Desbordes, Matthieu Martin et Nicolas Berthelot, diffusé ce samedi à 13h15 sur France 2.

Depuis l’état d’urgence, Elsa et ses hommes sont en première ligne. La jeune femme de 27 ans est à la tête d’un peloton d’intervention de la gendarmerie mobile. En cas d’attaque terroriste, ce groupe d’élite est l’une des premières forces à être appelée, comme ceux du 13 novembre 2015 au Bataclan. Face à la menace, le risque est maximal, et Elsa doit être prête à intervenir à tout moment. Une fois par an, les gendarmes sont évalués au camp de Saint-Astier.

Pendant une semaine, ils sont testés lors d’exercices anti-terrorisme, mais aussi sur les missions de maintien de l’ordre, le cœur de leur métier. L'équipe de ce dpcument a partagé ces moments avec Elsa et ses troupes, que ce soit autour d’un match de foot à haute tension ou dans les moments de complicité sur la route.