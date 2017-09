Enquête sur le business des otages, ce mardi soir sur ARTE.

Avec l’essor des kidnappings crapuleux, des négociateurs privés s’activent et des assureurs prospèrent dans l’ombre. ARTE propose ce mardi à 20h55 une plongée inédite au cœur d’un monde secret où on évalue froidement le prix de la vie humaine.

Document de Rémi Lainé, co-écrit avec Dorothée Moisan.

Chaque année dans le monde, 30 000 personnes sont la cible d’enlèvements, motivés dans 99 % des cas, par le seul appât du gain. Autrefois réservés aux hommes d’affaires et aux multinationales, les contrats « kidnap & ransom » couvrent désormais les journalistes, sportifs, ONG et simples particuliers, faisant fructifier en coulisses les compagnies d’assurance et les sociétés de sécurité privée avec lesquelles elles collaborent.

Au cours d’une investigation obstinée de trois ans, Rémi Lainé est parvenu à démêler l’écheveau de ce réseau mondial aussi secret que lucratif, en recueillant – souvent pour la première fois – les témoignages d’assureurs et de négociateurs. Au Venezuela, pays le plus touché au monde par les prises d’otages il a pu suivre, en direct, les grandes étapes des pourparlers entre les ravisseurs d’un jeune homme et son père, conseillé par l’ex-directeur de la police judiciaire reconverti comme négociateur. Parallèlement, il a rencontré au Danemark le journaliste Jeppe Nybroe, enlevé à la frontière libano-syrienne, qui a assisté à l’intégralité de la négociation de sa rançon, ainsi que le professionnel qui a mené cette mission périlleuse.

De la City à Caracas, de New York à Mogadiscio, ce film pénètre les arcanes d’un business en pleine expansion, entre contrats cousus main et constitution d’une police privée sans frontières, et met en lumière son impact sur les pays particulièrement exposés, où les pauvres deviennent des cibles faciles quand les plus aisés se barricadent.