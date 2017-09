Enquête sur 3 personnalités féminines emblématiques de la Macronie, le 21 septembre sur France 2.

Jeudi 21 septembre, peu après 23 heures sur France 2.

Complément d’enquête se penche sur trois femmes devenues incontournables dans la communication du Président, trois personnalités emblématiques de la Macronie : Brigitte Macron, son épouse, Muriel Penicaud sa ministre du Travail, et Sibeth N’Diaye, sa conseillère presse.

La Brigittemania : Inconnue des Français il y a 3 ans, Brigitte Macron est aujourd’hui la coqueluche des magazines people. Ses apparitions glamour sur le perron de l’Elysée sont commentées par les médias du monde entier, et des tee-shirt sont même vendus à son effigie. Du Touquet à Paris, Complément d’enquête sur la "Brigittemania" qui pourrait redonner des couleurs au Président. A l’heure où l’Elysée publie une charte de transparence sur son statut d’épouse, quel rôle exact joue Madame Macron ? Simple « faire-valoir » ou éminence grise ?

La méthode Pénicaud : C’est une carte maîtresse du chef d’Etat. Il lui a confié la mission la plus périlleuse de son quinquennat. Portrait de Muriel Penicaud, la ministre chargée de la loi travail. En pleines négociations, les syndicats louent le sens du dialogue de cette ancienne DRH chez Danone. Sera-t-elle la révélation de la présidence Macron ou au contraire son boulet ? L’ex-patronne de Business France est visée par une enquête préliminaire pour favoritisme, complicité et recel de favoritisme.

Les mots du Président : Parmi les femmes du Président, il y a celle qui opère dans l’ombre, Sibeth N Diaye, 39 ans, gardienne de l’image et de la parole d’Emmanuel Macron. Les journalistes se plaignent d’une communication trop verrouillée ? La conseillère médias préfère parler de communication « verticale ». Aux conférences de presse, elle privilégie l’accès direct aux citoyens, via Facebook Live. Quelle est la meilleure stratégie ? Comment s’adresser aux Français sans se mettre à dos la presse ? Complément d’enquête s’est invité dans un « v.o » (voyage officiel). L’occasion de comprendre comment Sibeth N’Diaye et son équipe gèrent les journalistes et diffusent la bonne parole.

Crédit photo © Nathalie Guyon.