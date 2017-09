Ensemble pour les Antilles : une soirée de solidarité en direct mardi sur France 2.

France 2 a décidé de bouleverser sa grille de programmes pour organiser et proposer en direct le mardi 19 septembre 2017, à partir de 20h55, un grand concert de soutien et de solidarité pour la reconstruction et l’aide aux populations des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, dévastées par l’ouragan Irma.

Cette mobilisation se fera dans le cadre de l’appel à la solidarité orchestré par la Fondation de France, largement relayé sur les antennes du groupe.

Cette soirée événement sera présentée par Stéphane Bern et Marie-Sophie Lacarrau, en direct du Casino de Paris. Sa production a été confiée à la société Morgane Production ; elle fait l'objet d'une étroite collaboration entre les équipes des programmes et de l’antenne de France 2 et celles de l’information de France Télévisions.

De très nombreux artistes, chanteurs, musiciens, sportifs et personnalités du monde de la culture et des médias, fortement concernés et mobilisés pour cette grande cause, seront présents sur scène.

L’ensemble des réseaux sociaux de France Télévisions sera engagé très activement pour relayer ce grand appel aux dons et à la solidarité. Le réseau Outre-mer 1èresera naturellement à l’unisson de ce concert, avec notamment la diffusion de l’événement en différé sur les antennes de Guadeloupe 1ère, Guyane 1ère et Martinique 1ère.

Dans la droite ligne des initiatives qu'il a mené ces derniers jours pour venir en aide aux victimes, Radio France s'associe à France Télévisions et diffusera en simultané le concert sur l’antenne de France Inter. TV5 Monde reprendra également sur ses antennes France Belgique Suisse, Amérique Latine et Etats-Unis ce programme exceptionnel, ce qui lui donnera encore plus d’impact à l’international.

En conséquence de ce bouleversement de sa grille de programmes du mardi 19 septembre 2017, la finale du divertissement Qui sera le prochain grand pâtissier ? sera diffusée à la suite du concert « Ensemble pour les Antilles », à 23h15.