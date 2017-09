Ensemble pour les Antilles : une page de pub en faveur de Fondation de France mardi soir.

Pour rappel, France 2 service public bouleverse sa grille mardi soir pour proposer en direct, à partir de 20h55, un grand concert de soutien et de solidarité pour la reconstruction et l'aide aux populations des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, dévastées par l'ouragan Irma.

Cette mobilisation d'envergure du service public se fait dans le cadre de l'appel à la solidarité orchestré par la Fondation de France, largement relayé sur les antennes de France Télévisions.

L'ensemble des programmes, des éditions et de l'antenne de France 2 seront toute la journée du mardi 19 septembre aux couleurs de cette mobilisation exceptionnelle.

Un écran publicitaire exceptionnel, autorisé par le CSA et commercialisé par les équipes de francetvpublicité, sera diffusé en ouverture de la soirée. L'ensemble de ces recettes seront reversées intégralement à la Fondation de France.