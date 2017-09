Focus dans Stade 2 sur l'Otillo, course de l'extrême.

Lors du magazine Stade 2 diffusé dès 16h45 ce dimanche sur France 2.

Nicolas Geay propose un Grand Format sur le Swimrun, nouvelle discipline alliant natation et course à pied inventée en Suède et arrivée en France il y a peu de temps.

A l'occasion de la Otillo Swimrun World Championship 2017 à Stockholm, le binôme de triathlètes formé de Cédric Fleureton (médaillé de bronze aux Championnats du Monde de trail 2017) et David Hauss (4ème aux JO de Londres en Triathlon) est venu défier les forces spéciales suédoises qui participent à cette compétition considérée comme le "graal" de la discipline.

Des images impressionnantes et inédites d’une aventure sportive hors norme !

Un rendez-vous présenté par Matthieu Lartot.

Crédit photo © Christophe Russeil - France 2.