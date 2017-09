France Télévisions et Telfrance s’associent pour un dispositif numérique commun autour de Plus Belle La Vie.

France Télévisions et Telfrance s’associent pour lancer en coédition un dispositif numérique commun autour de Plus Belle La Vie .

Ce dispositif est articulé autour d’un site web, à l’adresse plusbellelavie.fr

La nouvelle plateforme s’adresse à tous les téléspectateurs et fans de la série. Ils peuvent y retrouver, à tout moment, une très grande richesse de contenus vidéo et éditoriaux, de services et d’événements autour de leur feuilleton.

Cette offre s’inscrit en lien direct avec le reste de l’écosystème numérique de Plus Belle La Vie : la page Facebook et ses près de 2 millions de fans, le compte Twitter avec ses 277 000 abonnés, le compte Instagram, etc.

Sont aussi proposés sur ce dispositif spécifique : le replay des épisodes, des contenus vidéo additionnels (teasers, extraits, formats spécifiques), toutes les informations autour de la série, des personnages et de ses développements.

Nouveauté : des contenus vidéo (web-séries, vlogs….) sont produits spécifiquement pour le numérique. Sont déjà accessibles les Vlogs d’Emma, L’essentiel de la semaine en 30 secondes et de nombreux autres formats disponibles exclusivement sur les plateforme de Plus belle la vie.

Prochainement de nouveaux formats, une newsletter quotidienne, des jeux et des quizz seront proposés.