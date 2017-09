France TV Distribution lance la collection DVD Les grandes sagas.

France TV Distribution (groupe France Télévisions) a mis en vente depuis quelques jours les volumes 1 et 2 de la collection DVD Les grandes sagas. Des coffrets vendus environ 20 euros.

Contenu du volume 1 :

ENTRE TERRE ET MER (6 épisodes)

Réalisé par Hervé Baslé.

Avec Didier Bienaimé, Bernard Fresson, Roland Blanche, Anne Jacquemin, Florence Hebbelynck, Claude Piéplu, Odette Laure...

Là-bas, on naît paysan ou marin, selon sa destinée... A la grande époque des Terre-Neuvas, les navires descendaient des côtes de Saint-Malo, jusqu’aux Açores puis filaient sur la route des Alizés jusqu’aux grands bancs de Terre Neuve. Là dans les eaux glaciales, ils pêchaient la morue. On disait de ces forçats de la mer qu’ils ne voyaient jamais une fleur. C’était un métier dangereux mais un métier noble.

DANS UN GRAND VENT DE FLEURS (7 épisodes)

Réalisé par Gérard Vergez.

Avec Rosemarie La Vaullée, Bruno Wolkowitch, Ginette Garcin, Andrée Damant, Marina Vladys, Bernard Verley, Julien Boisselier...

1973, la campagne italienne. Sorenza a 6 ans lorsque Flora et Francesco, ses parents décident de quitter leur Italie pour émigrer à Grasse. Francesco est jardinier et Flora sait cueillir les fleurs pour lesquelles elle a une véritable passion. Tous deux espèrent récolter un jasmin de bonne qualité... Mais Flora meurt brusquement et Francesco abandonne Sorenza en lui jetant ces mots étranges, je ne suis pas ton père... 13 ans plus tard, Sorenza a 19 ans et vit chez les soeurs Beauval. Elle fait la connaissance de Guillaume Garlande, le fils du plus grand parfumeur de Grasse. C'est le coup de foudre immédiat. Troublée par le mystère de ses origines, Sorenza décide de mener une enquête pour retrouver la trace de son vrai père.

Contenu du volume 2 :

GUERRE ET PAIX (2007 - 4 épisodes)

Réalisé par Robert Dornhelm.

Avec Alexander Beyer, Clémence Poésy, Alessio Boni, Malcolm McDowell, Andrea Giordana, Brenda Blethyn, Violante Pacido...

La Guerre dure un jour... l'amour dure toujours... Début du XIXème siècle, Napoléon conduit sa Grande Armée en Europe de l’Ouest et la vie continue à Moscou. Dîners, bals et fêtes s’enchaînent comme pour nier l’évidence des combats qui résonnent. Au rythme des espoirs amoureux de la jeune et libre Natacha, les passions se déchaînent, entre patriotisme et espoirs de vie heureuse.

NAPOLEON (2002 - 4 parties)

Réalisé par Yves Simoneau.

Avec Christian Clavier, Gérard Depardieu, Isabella Rossellini, John Malkovich, Anouk Aimée, Guillaume Depardieu, Phillipe Volter...

Jeune général sans affectation en 1795, glorieux en Italie l’année suivante, Napoléon Bonaparte part à la conquête de l’Egypte avant de prendre la tête de l’Etat en 1798. Stratège de génie, réformateur, il devient Empereur des Français en 1804. L’ascension fulgurante de l’héritier de la Révolution est inacceptable pour les monarchies voisines qui se coalisent et jurent sa perte. Pendant dix ans, Napoléon va se battre contre tous. Et pendant dix ans il leur imposera ses ambitions, ses amours, son Empire, avant de connaître la défaite et l’exil.