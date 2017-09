François Hollande, dernier jour d'un Président : document inédit sur France 3.

Un film documentaire de Franz-Olivier Giesbert et Sylvain Bergère, diffusé le jeudi 5 octobre à 23h20 sur France 3.

12 mai 2017. Le palais de l’Elysée est quasiment désert. François Hollande accompagné de l’indispensable chef du pôle communication, Gaspard Gantzer, est en train de vivre les dernières heures de son mandat. Bientôt, les équipes d’Emmanuel Macron investiront ces vastes salons lambrissés et ces bureaux de nouveau disponibles.

Dans un périmètre un peu secret des merveilleux jardins du palais présidentiel, Franz-Olivier Giesbert ainsi que le réalisateur Sylvain Bergère et son équipe technique attendent François Hollande. Le président s’apprête en effet à leur livrer in-extremis, sur le vif, ses sentiments sur cet exercice particulier qu’est un mandat présidentiel en France. Non pas un bilan froid et exhaustif : cela a déjà été fait et ne manquera pas d’être refait.

Ce que François Hollande va leur raconter, c’est sa relation intime, privée, émotionnelle, angoissante et exaltante avec la plus haute fonction de l’Etat. Un moment unique, totalement inédit sous la Cinquième République: c'est la première fois qu'un Président se livre à cet exercice.

"J’aimerai qu’on puisse dire que j’ai été juste dans les choix que j’ai faits et sincère. Et puis que j’ai été honnête. Honnête, intellectuellement. Honnête dans mon intégrité. Honnête dans mon rapport aux français. Que je n’ai rien caché. Voilà on pourrait dire « François Hollande, un honnête homme ». Et un honnête président". François Hollande

Crédit photo © Jean-Claude Coutausse / Divergence pour M